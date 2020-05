“Alguns governadores manifestaram-se publicamente que não cumprirão o nosso decreto, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na justiça ou, via congressista, entrar com projeto de decreto legislativo”, escreveu Jair Bolsonaro na rede social Facebook.

“Afrontar o Estado democrático de Direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. A nossa intenção é atender a milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho, e levar saúde e renda à população”, acrescentou o mandatário.

Em causa está um decreto publicado por Bolsonaro na segunda-feira, em Diário Oficial da União, que incluiu ginásios e academias desportivas “de todas as modalidades”, salões de beleza e barbearias na lista de serviços considerados essenciais para funcionarem durante a pandemia de covid-19.

O Presidente indicou que essas atividades podem funcionar durante a pandemia se forem obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. Contudo, na tarde do mesmo dia, o ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, declarou à imprensa que não foi consultado, nem tinha conhecimento da norma decretada pelo chefe de Estado.

Bolsonaro, um forte crítico das medidas de isolamento social para travar a pandemia do novo coronavírus, justificou esta ampliação do decreto, que já incluía construção civil e atividades industriais como atividades essenciais, argumentando que estão em causa mais de “um milhão de empregos”.