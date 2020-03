"Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia [veículos de imprensa] propala ou propaga pelo mundo todo", afirmou Bolsonaro, citado pelos ‘media’ brasileiros.

Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos da América desde sábado para cumprir uma série de compromissos, incluindo um jantar com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que decorreu no dia de sua chegada.

O chefe de Estado brasileiro deverá regressar ao país na madrugada de quarta-feira, segundo a agenda disponibilizada pelos assessores de comunicação do Palácio do Planalto.

O governo regional do estado brasileiro do Rio Grande do Sul confirmou, hoje de manhã, o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, que ainda não consta na lista oficial do Ministério da Saúde.

Na tarde de segunda-feira, a secretária de Saúde do Rio de Janeiro confirmou outros cinco casos da doença, que ainda estão fora da lista oficial do Governo brasileiro.