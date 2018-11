“Não podemos continuar a aceitar escravos cubanos no Brasil e não podemos alimentar a ditadura cubana”, disse aos jornalistas Jair Bolsonaro, à margem de uma visita a uma competição de jiu-jitsu, hoje, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O Presidente eleito, citado pela France-Presse, vincou que o país não quer ser cúmplice de “condições de trabalho que são como escravidão” e considerou o assunto como “uma questão humanitária”.

O Governo de Cuba anunciou, no passado dia 14 de novembro, o fim da participação no programa “Mais Médicos”, devido às “declarações ameaçadoras” de Bolsonaro, relacionadas com modificações ao projeto governamental, que Havana considerou "inaceitáveis" e com o condicionamento da aprovação em testes de competência assim como do pagamento dos salários.

Após o anúncio oficial do Governo cubano, o Presidente eleito do Brasil usou a plataforma Twitter para reiterar sua posição, recordando que a saída do programa foi uma decisão unilateral de Cuba.

"Condicionamos à continuidade do programa ‘Mais Médicos’ a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje na maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou", escreveu Jair Bolsonaro.