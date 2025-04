A apresentação da linha 16E aconteceu esta tarde, na pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações. É também lá que o elétrico vai ficar em exposição, até dia 12 deste mês.

O 16E vem substituir o projecto do LIOS Oriental, que previa uma linha de elétrico de superfície entre Santa Apolónia e o Parque das Nações. O novo elétrico vai permitir uma ligação entre o cidade da cidade e a zona oriental, prolongando o percurso do 15E, entre a Praça do Comércio e Algés.

A linha vai ter 12 quilómetros, 18 paragens e promete fazer a ligação do Terreiro do Paço à zona sul do Parque das Nações em apenas 15 minutos. Já uma viagem completa até ao Parque Tejo deverá demorar cerca de 35 minutos, quase metade do tempo que se demora atualmente, cerca de 1 hora.

A Carris afirma que haverá cruzamento com a linha vermelha, azul e verde do Metropolitano, e o elétrico vai ainda chegar ao futuro BRT de Loures, através do terminal no Parque Tejo Trancão. Ao contrário do que acontece com o 15E, este novo elétrico vai ter prioridade nos semáforos, para garantir que os horários são cumpridos a tempo.

A Câmara Municipal de Lisboa garante que o elétrico terá um "elevado nível de conforto, fiabilidade e elevada frequência", num investimento estimado em cerca de 160 milhões de euros. Já os benefícios estão estimados em 298 milhões. O estudo de procura já realizado prevê que a nova linha venha a transportar entre 7,6 a 8,1 milhões de passageiros por ano.