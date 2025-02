“A defesa do Presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República [PGR], divulgada hoje pela ‘media’, por uma suposta participação num alegado golpe de Estado”, diz um comunicado partilhado pelo antigo presidente nas redes sociais.

“O [ex-]Presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”, acrescentou.

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil uma denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas acusadas de encorajar e realizar atos contra os poderes executivo, legislativo e judiciário e contra o Estado democrático de direito após a derrota para o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, nas presidenciais de 2022.

Os arguidos foram acusados formalmente da prática dos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o património público e deterioração de património classificado.

A defesa do ex-presidente afirmou, porém, que a despeito das investigações citadas pela PGR na peça de acusação, não foi encontrado “nenhum elemento que conectasse minimamente” Bolsonaro “à narrativa construída na denúncia”.

“Não há qualquer mensagem do [ex] Presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais”, pontuou a defesa.

“A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas, por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa”, completou.

Na tarde de terça-feira, antes da denúncia, Bolsonaro declarou, durante uma visita ao Congresso, que não estava preocupado com o caso.

“Não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, afirmou o ex-presidente aos ‘media’ locais.

Se a denúncia for aceite pelo juiz Alexandre de Moraes, responsável pela análise do caso no STF, Bolsonaro e os outros arguidos passarão a ser réus e a responder a um processo penal.