Bolsonaro afirmou que, depois das conversações com o Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, o encontro que começará esta segunda-feira na cidade argentina de Santa Fé deve ser uma “celebração” do pacto com a UE, mas também para olhar para o futuro.

“Será um encontro fantástico”, assegurou o brasileiro numa entrevista ao diário argentino Clarín, manifestando a intenção de alcançar alianças “com a maior quantidade de blocos e países do mundo”.

A cimeira que decorrerá na Argentina será a primeira desde que foi fechado em Bruxelas, a 27 de junho, o histórico acordo de associação entre sul-americanos e europeus.

O Mercosul viu a sua agenda revitalizada com esta parceria, uma lufada de ar fresco face à insatisfação perante as escassas conquistas comerciais do bloco sul-americano.