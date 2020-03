Citando dados da Comissão Europeia, a Bolt (antiga Taxify) desconta 16,3% ao valor de cinco viagens às mulheres para assinalar o Dia da Mulher. Em Portugal, as mulheres recebem em média menos 16,3% no seu salário por trabalho igual ao dos homens.

A plataforma acrescenta que envia a mensagem a todos os utilizadores — independentemente do género — para que o alerta chegue a todas as mulheres. O desconto, "cuja existência nem devia ser necessária", deve ser reclamado na página do Instagram da Bolt.

O código é válido até ao final de março e para o receber é necessário: 1. ser mulher; 2. publicar um autoretrato nas 'Stories' do Instagram; 3. identificar a marca e juntar uma hashtag alusiva. O código será depois enviado por mensagem, explica a Bolt. ⁣

A plataforma admite que "um desconto de 16,3% não vai resolver o problema, mas chamar a atenção para o problema é um bom ponto de partida".