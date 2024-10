A escalada do conflito no Médio Oriente continua a norte de Israel, que há um ano foi alvo de ataques de grupos islamitas aos quais responde com ataques para anular estes grupos, ampliando o conflito em Gaza.

Nas últimas duas semanas, o conflito expandiu-se também ao território do Líbano, com ataques de Israel à zona sul, mas também perto da capital, Beirute.

*Esta última hora está a ser atualizada ao minuto. Para ter informação mais recente basta atualizar a página.