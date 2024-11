No distrito de Mazzé, em Damasco, onde se situa a sede da ONU, embaixadas e instituições de segurança sírias, os ataques destruíram três edifícios e mataram dez pessoas, segundo a organização, que conta com uma extensa rede de fontes de informação na Síria.

Entre as vítimas estão três civis e dois combatentes de facções armadas pró-iranianas, indicou o OSDH.

Outro bombardeamento israelita teve como alvo "um complexo residencial habitado por palestinianos" na localidade de Qudsaya, no noroeste da capital síria, de acordo com o OSDH.

Dez pessoas, "incluindo, pelo menos, três membros da Jihad Islâmica Palestina", morreram nesta operação, segundo a mesma fonte.

O Ministério da Defesa sírio já tinha divulgado 15 mortos na "agressão israelita contra edifícios residenciais" em Mazzé e Qudsaya.

Há semanas que Israel está a bombardear redutos do Hezbollah no Líbano, cometendo igualmente ataques na Síria, onde militantes do movimento libanês pró-iraniano apoiam as forças do regime sírio.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de bombardeamentos contra posições do exército Sírio, do Hezbollah e de outros grupos apoiados pelo Irão.

Israel confirmou, recentemente, ter realizado operações militares na Síria.