Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital de Santa Maria, para onde o bombeiro de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, foi transferido, logo na segunda-feira, após o ataque da víbora, disse ainda que o homem “não se encontra em estado grave”.

A mesma fonte revelou ainda que o ferido encontra-se no serviço de observação daquele hospital.

Também contactado hoje pela Lusa, um familiar da vítima explicou que o bombeiro, de 43 anos, "foi mordido numa das mãos", mas não soube precisar qual delas.

O ferido “tinha muitas dores”, na segunda-feira, na última vez em que disse ter conseguido saber alguma informação acerca do estado de saúde do familiar.

Na segunda-feira à noite, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que um bombeiro da corporação de Castelo de Vide ferido com gravidade, após sofrer um ataque de uma víbora.

Na altura, a mesma fonte precisou que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 17:22.

O bombeiro foi transportado para o hospital de Portalegre e, posteriormente, transferido para o Hospital de Santa Maria.

A vítima estava a participar numa ação de gestão de combustíveis, na zona da Barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide, quando ocorreu este incidente, segundo a fonte da Proteção Civil.

Para o socorro à vítima, foi mobilizada para o local uma ambulância, com dois bombeiros, da corporação de Castelo de Vide.