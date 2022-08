Embora tenha sido ainda assistido no local e levado para o hospital das Caldas da Rainha, o óbito acabou por ser declarado.

Numa nota da página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do operacional da corporação de Óbidos, mostrando vontade em marcar presença no funeral.

"O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à Família do Bombeiro Carlos Alberto Ferreira Antunes, hoje falecido ao serviço da comunidade, e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos a que pertencia. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tenciona estar presente nas cerimónias fúnebres", lê-se.

Também o governo de António Costa, através do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lamentou o infortúnio.

"Recebi com muita tristeza a notícia da morte do bombeiro Carlos Antunes, subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, vítima de doença súbita, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria", escreveu José Luís Carneiro numa nota de pesar, enviada à agência Lusa.