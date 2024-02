"Localizamos três corpos sem vida no edifício que desabou em Badalona, que aguardam identificação", informou o serviço regional dos bombeiros na rede social X, quase 24 horas após o desabamento de um bloco residencial de cinco andares.

As causas do desabamento estão a ser investigadas. Imagens divulgadas na internet pelos bombeiros mostram um grande buraco que vai do topo ao piso térreo do edifício, cuja fachada, no entanto, ficou praticamente intacta.

Os bombeiros trabalham para retirar 60 metros cúbicos de escombros, informaram as autoridades.

A imprensa local afirmou que o edifício foi construído em 1959 e passou recentemente por um controlo de segurança. A presidência de Badalona decretou três dias de luto na cidade.