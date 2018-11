A concentração está a marcada para a Praça do Comércio e é promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).

Em comunicado, os dois sindicatos adiantam que foram convidadas para o protesto as restantes estruturas representativas dos bombeiros.

As duas estruturas sindicais referem que o Governo quer aprovar o novo estatuto do bombeiro profissional e o regime de aposentação “sem considerar a opinião e vontade dos sapadores bombeiros do país”.

Segundo os sindicatos, trata-se de um protesto que procura “reverter decisões e opções políticas que de forma inédita podem agravar a vida e o trabalho de milhares de bombeiros”.

O estatuto, que vai permitir aos bombeiros ter uma carreira própria, e o novo regime de aposentação foram aprovadas na generalidade pelo Governo a 25 de outubro no âmbito de vários diplomas na área da defesa da floresta e prevenção e combate a incêndios que saíram do Conselho de Ministros desse dia.

Segundo a proposta do Governo, a idade de reforma dos bombeiros profissionais vai passar a ser igual à idade legal de reforma, reduzida em seis anos, beneficiando ainda de um regime transitório.