Uma mulher, de 35 anos, teve de ser hoje resgatada do rio Tejo, depois de ter caído à água na zona do Parque das Nações, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu por volta das 13:40, no Passeio das Tágides, tendo a vítima perdido os sentidos. "A vítima passou algum tempo na água e, devido ao meu tempo, acabou por perder os sentidos. Foi resgatada e reanimada no local, tendo depois sido transportada numa VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] para o Hospital de Santa Maria", afirmou. No local estiveram também quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.