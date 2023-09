"O nosso Porto apareceu. Esta manhã foi visto numa moradia em construção na zona do Chantre na Maia e após tentativas de impedir que o mesmo fugisse novamente, os nossos Bombeiros com mais alguns cidadãos apanharam-no", é explicado numa publicação no Facebook.

"Está de volta à nossa família!!! Obrigado a todos que durante uma semana foram incansáveis a partilhar imagens", acrescentam ainda os bombeiros.

Segundo o Jornal de Notícias, o animal costumava estar no quartel, mas devido aos festejos do 148.º aniversário da Real Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto, no passado sábado, foi levado para um hotel canino na Maia.

"Foi levado de manhã para um hotel canino, na Maia, e a intenção era ir buscá-lo à noite. Era só para passar lá o dia. Quando liguei por volta das 20 horas para o ir buscar é que fui informada que ele tinha fugido. Até então ninguém nos tinha informado", contou na altura ao jornal a bombeira Paula Silva.