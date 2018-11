“O Governo, com o responsável direto da Proteção Civil, aqui está, acompanhando também o primeiro-ministro [António Costa] a par e passo este processo, porque o informo permanentemente do desenrolar dos acontecimentos”, disse José Artur Neves.

Em declarações aos jornalistas, junto das pedreiras em Borba onde, no dia 19 deste mês, aconteceu o deslizamento de terras e o colapso de um troço da estrada municipal 255, provocando, pelo menos, quatro mortos e um desaparecido, o secretário de Estado reagia às declarações da líder do CDS-PP, que também esteve nesta cidade alentejana, na quinta-feira.

A presidente “centrista”, Assunção Cristas, no final de uma reunião com elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba, acusou o Governo de ter como padrão nunca assumir responsabilidades e considerou “estranha” a ausência de membros do executivo socialista em Borba, após colapso da estrada.

Para o secretário de Estado da Proteção Civil, que lembrou que a sua deslocação de hoje a Borba, no dia em que foram retirados os corpos da terceira e da quarta vítimas mortais, é a segunda que efetua ao ‘teatro de operações’, onde também já tinha estado no dia do acidente, esta “acusação” não corresponde à verdade e não faz “sentido”.