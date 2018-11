“O talude não estava bem, porque as fissuras encontravam-se a dilatar e havia escorrimento de humidades, águas provenientes, provavelmente, das valetas da própria estrada”, revelou hoje à agência Lusa o investigador e historiador Carlos Filipe.

O mesmo responsável referiu que as valetas da via “deviam estar a remanescer toda a quantidade de água para as massas que estavam por detrás dos blocos”, indicando que se desconhecia a composição dos materiais.

A situação, disse, foi vista em fevereiro deste ano e há cerca de um mês, no âmbito do projeto “Património e História da Indústria dos Mármores”, desenvolvido, desde 2012, pelo Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património (CECHAP), de Vila Viçosa.

Segundo o investigador e historiador, o projeto contou também com a participação de especialistas de outras áreas de especialidade, como história, património e arqueologia, e envolveu “muitas fotografias, cartografia e georreferenciação”.

“Hoje, temos uma noção clara do risco que ali se estava a correr”, realçou Carlos Filipe, do CECHAP e que integra o projeto, mas vincou que a equipa não tinha “a capacidade de determinar” a existência de um perigo real.