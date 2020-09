Segundo Johnson, a UE ameaçou recusar reconhecer os produtos agrícolas e alimentares do Reino Unido para venda no mercado interno, o que "criaria uma proibição instantânea e automática da transferência dos produtos de origem animal da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte”.

“Eles ameaçam criar uma fronteira tarifária no nosso próprio país”, entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, sustentou o chefe do Governo conservador perante os deputados, explicando que o texto que vai hoje a votação é uma “rede de segurança”, uma "apólice de seguro" que ele espera que o país não precise de usar.

Os deputados britânicos vão hoje votar a proposta de lei "sobre o mercado interno”, que dá a Londres o poder de tomar decisões comerciais unilateralmente na sua província da Irlanda do Norte.

Como o próprio governo britânico admitiu, a legislação viola o direito internacional, o que gerou protestos dentro da própria maioria conservadora.