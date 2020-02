"A humanidade precisa de um governo que esteja disposto a defender vigorosamente as trocas livres, de um país pronto para tirar os óculos de Clark Kent, entrar na cabine telefónica e emergir com a capa flutuando como um paladino fortalecido do direito dos povos mundiais de comprar e vender livremente entre si", afirmou hoje, num discurso em Londres.

Perante uma audiência de dirigentes de empresas e embaixadores estrangeiros, reunidos simbolicamente no Museu Marítimo Nacional, Johnson alegou que "o comércio está a ser sufocado" pela política externa das grandes potências.

"Os mercantilistas estão por todo o lado, os protecionistas estão a ganhar terreno. De Bruxelas à China e Washington, tarifas [aduaneiras] estão sendo agitadas como bastões", lamentou.

O discurso, apenas três dias depois da saída formal do Reino Unido da UE, pretendeu definir o rumo do Governo britânico para as negociações pós-Brexit com a União Europeia (UE), e Johnson vincou o desejo de negociar um acordo comercial sem um alinhamento próximo com o mercado único europeu.