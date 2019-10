O DUP votou contra o acordo do ‘Brexit’ e contra o calendário para ratificá-lo no parlamento, o que resultou num novo adiamento do processo, devido às barreiras na circulação de mercadorias entre a Irlanda do Norte com o resto Reino Unido.

Este modelo é uma consequência da solução pelo governo britânico encontrada para impedir uma fronteira física com a República da Irlanda para respeitar ao mesmo tempo os acordos de paz de 1998 e também a integridade do mercado único europeu.

O partido opõe-se também ao mecanismo de consentimento político previsto, que daria à Assembleia da Irlanda do Norte o poder de decisão sobre se o território deveria continuar alinhado com as regras aduaneiras da UE.

Isto porque a decisão seria tomada por maioria simples, removendo o poder de veto ao DUP, pois os partidos pró-europeus têm uma maioria em Stormont.

A líder do DUP, Arlene Foster, e o líder parlamentar, Nigel Dodds, são os principais oradores do congresso, que deverá atrair cerca de 400 militantes no sábado e domingo.

O futuro da autonomia política da Irlanda do Norte também deverá ser abordado.

Divergências com o rival Sinn Féin continuam a impedir a formação de um governo regional e os trabalhos normais da assembleia.

Na semana passada, o partido ultra-conservador participou numa sessão extraordinária para tentar bloquear legislação que legalizou o aborto e o casamento homossexual na Irlanda do Norte.