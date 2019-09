No documento confidencial de seis páginas, publicado na sequência de uma moção aprovada na segunda-feira no parlamento, lê-se que o número de camiões que atravessam a principal rota de transporte de mercadorias, entre Dover e Calais (França), pode cair entre 40% a 60% logo no primeiro dia após um 'Brexit' sem acordo, e que as possíveis interrupções poderão prolongar-se por três meses.

Esta perturbação na circulação de transportes resultaria na diminuição do fornecimento de certos tipos de alimentos frescos e medicamentos, o que faria os preços subirem, afetando as pessoas pobres, e que os efeitos poderão provocar grandes protestos e motins, segundo o documento.

O estudo também descreve grandes perturbações para as deslocações de pessoas entre o Reino Unido e a UE, incerteza para cidadãos do Reino Unido que vivem na Europa e refere que as tentativas de manter uma fronteira aberta entre a Irlanda e a Irlanda do Norte provavelmente não vão resultar.