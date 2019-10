“Estou horrorizado pelo trágico incidente em Essex (…). Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam as suas vidas e os seus familiares”, afirmou Johnson numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O primeiro-ministro britânico também prometeu trabalhar em estreita colaboração com a polícia de Essex para estabelecer exatamente o que aconteceu.

Trinta e nove pessoas foram encontradas mortas num contentor num camião, que se acredita ter vindo da Bulgária, divulgou hoje a polícia de Essex, no sudeste da Inglaterra.

Um homem da Irlanda do Norte, de 25 anos, foi preso por suspeita de assassínio.

O superintendente-chefe da polícia de Essex, Andrew Mariner, disse hoje que as autoridades estão a tentar identificar os 38 adultos e um adolescente.

Andrew Mariner declarou ainda estimar que o processo de identificação seja demorado.

O superintendente-chefe declarou que o camião entrou no país no sábado e que a polícia estava "a trabalhar em estreita colaboração” com vários parceiros para investigar o caso.

"Este é um trágico incidente em que um grande número de pessoas perdeu a vida. As nossas investigações estão em andamento para estabelecer o que aconteceu", disse o superintendente-chefe da polícia de Essex.

O camião, teria entrado na Grã-Bretanha pelo porto galês de Holyhead no sábado, foi encontrado por socorristas de ambulância no Parque Industrial Waterglade, na cidade de Grays, em Thurrock.

Um cordão policial foi instalado no Parque Industrial Waterglade, que permanece fechado.

A polícia não vinculou formalmente as mortes ao tráfico de pessoas, mas assumiu que poderá ter um vínculo devido à maneira como as vítimas foram amontoadas no contentor do camião.