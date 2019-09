Boris Johnson também está a ser investigado por suspeita de favorecer uma empresária norte-americana, Jennifer Arcuri, com quem teve uma relação próxima quando foi ‘mayor’ de Londres, facilitando o acesso a viagens e financiamento.

O município informou no sábado ter solicitado uma investigação à Agência Independente para a Conduta Policial (IOPC) para averiguar um eventual comportamento irregular e uso indevido de dinheiro público.

"Foi tudo foi feito de acordo com as regras", garantiu Johnson, numa entrevista à BBC no domingo.

As alegações estão ensombrar a conferência anual de quatro dias do Partido Conservador que começou no sábado em Manchester e que tem como lema "Get Brexit Done" [Cumprir o ‘Brexit’].

Desde a entrada em funções, no final de julho, que Boris Johnson prometeu que o Reino Unido vai sair da União Europeia no prazo de 31 de outubro, com ou sem um acordo de saída.

Entretanto, líderes dos partidos da oposição britânica deverão reunir-se hoje em Londres para estudar as opções disponíveis para impedir um ‘Brexit’ sem acordo, incluindo apresentar uma moção de censura e derrubar o governo ou introduzir mais legislação.