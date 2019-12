O autor do ataque reivindicado pelo Estado Islâmico foi identificado como o britânico Usman Khan, de 28 anos, que tinha sido condenado por crimes de terrorismo em 2012. Foi colocado em liberdade condicional automaticamente, após cumprir seis anos de prisão.

"Este sistema tem que acabar. Repito: tem que acabar", declarou Boris Johnson numa ação de campanha para as eleições legislativas de 12 de dezembro.

"Para todas as infrações terroristas e extremistas, a condenação ditada pelo juiz tem que ser efetivamente cumprida: estes criminosos devem cumprir a sua pena, sem exceção", acrescentou Johnson.

Já este sábado, o primeiro-ministro britânico prometeu rever o sistema de liberdade antecipada na sequência do novo ataque na London Bridge.

"Quando pessoas são condenadas a um certo número de anos na prisão, devem cumprir cada ano desta condenação", defendeu Boris Johnson, acrescentando que "não faz nenhum sentido para a nossa sociedade libertar de maneira antecipada pessoas que foram condenadas por crimes terroristas, crimes violentos".

Neste sábado, o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou, através do seu órgão de propaganda, o ataque.

Classificado como incidente "terrorista" pela polícia, o ataque ocorreu no início da tarde de sexta-feira na London Bridge, causando pânico no movimentado bairro do centro da capital britânica.

O agressor, Usman Khan, participava numa conferência organizada pela Universidade de Cambridge sobre a reabilitação de prisioneiros, segundo a imprensa. O evento acontecia no Fishmonger's Hall, um prédio no extremo norte de London Bridge, onde o ataque começou.