O ataque chega também às estrelas da BBC. Pessoas próximas de Boris Johnson criticam os profissionais da emissora bem pagos que, para além disso, ganharam dinheiro a trabalhar por fora, sugerindo que devem ser obrigados a doar esses dinheiro para caridade.

“É revoltante que pessoas cujo perfil é feito à custa de dinheiro público procurem ganhar mais recompensas financeiras e ganhos pessoais”, disse uma fonte ao jornal. “Basicamente, estão a construir os seus nomes à conta dos contribuintes e a ganhar com isso. A BBC devia travar esta prática imediatamente e dar o dinheiro para boas causas”, prossegue.

Entretanto, as reações sucedem-se. John Simpson, jornalista que está há 53 anos na emissora pública britânica, partilhou na rede social Twitter um vídeo a explicar a importância da taxa de televisão para o sustento da BBC. Fê-lo, diz, porque como cidadão britânico, [tem] medo do movimento crescente para desmembrar a BBC e refazer o setor da radiotelevisão do Reino Unido à imagem da FOX TV”, o canal de televisão dos Estados Unidos onde só vão passando as ideias mais conservadoras e de direita.

A ideia de fazer da BBC uma coisa mais parecida com a FOX News tem sido falada por Dominic Cummings, figura importante no gabinete de Johnson, que está por trás de alguns confrontos com a imprensa.

Em janeiro, lembra o ‘Público’, quis mandar embora de uma conferência na residência oficial do primeiro-ministro os repórteres que não tinham sido especificamente convidados. Os jornalistas recusaram a chantagem, avisando que ou ficavam todos — ou saíam todos.

Todavia, como o jornal português recorda, os ataques à emissora pública britânica não são um monopólio da direita política.

Também da esquerda chegam críticas de que BBC tem um preconceito contra Jeremy Corbyn, o líder dos Trabalhistas, principal partido da oposição.

Mas nem toda a gente quer desmontar a emissora. O deputado Conservador Huw Merriman escreveu no Twitter que não tem a certeza “de que esta vingança contra a BBC acabe bem”, lembrando que a ideia não está no programa votado em dezembro, anunciando que não vai apoiar a medida.

Já Damian Green, que foi ministro da ex-primeira-ministra Conservadora Theresa May, espera que o artigo do ‘Sunday Times’ “seja apenas um ensaio”, lembrando também que a medida não estava no programa. “Seria vandalismo cultural. Votem nos ‘tories’ e fecharemos a BBC Radio 2. A sério?”, questiona, no Twitter.