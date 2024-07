O alto representante cessante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança da União Europeia (UE) afirmou, em Riga, que “este cargo tem uma dimensão de política externa e uma dimensão de defesa”, que será “muito mais importante no futuro”.

Após a tomada de posse, dentro de cerca de três meses, a estónia Kallas também irá liderar a Agência Europeia de Defesa.

“Temos de fazer com que este organismo funcione para que a defesa comum seja uma realidade”, comentou o espanhol.

Na quinta-feira, na apresentação aos eurodeputados das prioridades para o segundo mandato à frente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen defendeu ser altura de “construir uma verdadeira União Europeia da Defesa”.

“Temos de investir mais. Temos de investir em conjunto. E temos de criar projetos europeus comuns. Por exemplo, um sistema de defesa aérea abrangente – um Escudo Aéreo Europeu, não só para proteger o nosso espaço aéreo, mas também como um símbolo forte da unidade europeia em matéria de defesa”, defendeu.

Este sábado, questionado sobre as muito criticadas visitas a Moscovo e à China do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, cujo país detém a presidência semestral do Conselho da União Europeia (UE), Borrell sublinhou que a política externa nacional e a política comum da UE são assuntos diferentes.

“A Hungria é um país independente, um país soberano, que detém a presidência do Conselho da UE”, sublinhou, mas “isso não lhe confere qualquer capacidade específica em matéria de política externa”.

“Por isso, (as autoridades húngaras) têm de ter muito cuidado para não apresentarem as suas propostas como se fossem da Presidência do Conselho, mas sim da Hungria enquanto Estado-Membro soberano”, sublinhou.

Borrell afirmou que o próximo Conselho de Negócios Estrangeiros da UE vai discutir a resposta à situação, “que é, sem dúvida, algo que enfraquece a posição” comunitária.

O Alto Representante da UE visitou a capital da Letónia para se encontrar com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Baiba Braze, e o Ministro da Defesa, Andris Spruds.