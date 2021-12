João Rendeiro chegou ao tribunal transportado num carro celular com vários detidos.

Este é o segundo dia em que João Rendeiro vai estar na sala de tribunal, depois de na primeira presença perante juiz, na segunda-feira, para legalizar a prisão preventiva, a defesa ter pedido liberdade sob fiança que, à partida, seria discutida hoje.

A advogada de defesa June Marks disse hoje à Lusa que espera que a audição seja feita da parte da tarde, apesar de o juiz a ter anunciado hoje para as 11:00, 9:00 em Lisboa. Marks adiantou à Renascença que Rendeiro “não estará presente no tribunal esta manhã, a questão foi adiada. Houve desenvolvimentos e estamos a lidar com eles”.

Segundo a advogada, é possível que a sessão só decorra amanhã. "A sessão desta manhã foi adiada, poderemos ser ouvidos esta tarde. Mas nem sabemos se seremos ouvidos hoje, não sabemos se o nosso pedido será atendido hoje, poderá ser só amanhã. Ainda não falei com ele hoje, estou à espera de falar com ele agora", admitiu.

June Marks adiantou que preferia que o caso fosse transferido para Joanesburgo, ao ser questionada anteriormente pela Lusa sobre essa possibilidade, face à capacidade do tribunal de subúrbios de Verulam.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal, relativamente a três processos distintos relacionados com o colapso do BPP.