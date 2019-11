"Dois alpinistas de origem americana caíram da rota Sendero Luminoso, em Potrero Chico, Hidalgo, Nuevo León. Um deles perdeu a vida depois de cair de uma altura de cerca de 300 metros", informou ontem a delegação de Proteção Civil de Nuevo León, no México.

A equipa de resgate recebeu um alerta na tarde de quarta-feira sobre a queda de Gobright, de 31 anos, e outro americano, Aidan Jacobson, de 26 anos, quando estavam a descer a rota Sendero Luminoso, que tem 900 metros de altura e está localizada em Potrero Chico, no município de Hidalgo.

Testemunhas disseram que estavam ambos a descer de rapel quando caíram devido a um problema técnico nas cordas junto a uma imensa formação rochosa, mas Gobright acabou por deslizar e caiu de uma altura de 300 metros.

"Jacobson teve ferimentos no tornozelo direito e em várias partes do corpo. Foi atendido no local", indicou também o comunicado.

Ao site americano Outside, Aidan Jacobson relatou o que teria acontecido: "começámos a fazer rap rapel. Eu estava um pouco acima dele. Eu estava à esquerda, ele estava à direita. De repente, senti um estalo e começámos a cair". Jacobson colidiu com arbustos que amorteceram a queda, mas Gobright caiu da altura de 300 metros.

Os acidentes com rapel são apontados como a principal causa de morte no alpinismo.

Gobright era um reconhecido alpinista, especialista em grandes escaladas e as homenagens não se fizeram esperar. "O mundo do alpinismo perdeu uma verdadeira luz. Que descanse em paz", escreveu Alex Honnold, da equipa do documentário "Free Solo" que ganhou um óscar.