Em comunicado, a Comissão Europeia refere que, como vencedora, a cidade irá receber um prémio de 500 mil euros, destinado ao fortalecimento de iniciativas inovadoras “que continuarão a transformar Braga numa referência da inovação ao nível europeu”.

Em 2.º e 3.º ligares ficaram, respetivamente, Linz (Áustria) e Oulu (Finlândia),

Todos os finalistas serão convidados a integrar a rede Alumni do iCapital, promovendo a partilha de conhecimento e inovação urbana na Europa.

O anúncio do vencedor foi hoje feito pela Comissária Europeia para a Inovação, Iliana Ivanova, durante a cerimónia de entrega dos prémios, realizada na Web Summit, em Lisboa, Capital Europeia da Inovação de 2023.

Em comunicado, o município de Braga refere que a cidade foi escolhida pelo seu trabalho no estabelecimento de um ecossistema de inovação “robusto e sustentável”.

Este prémio, apoiado pelo Conselho Europeu de Inovação, no âmbito do programa Horizonte Europa, destaca o papel das cidades na promoção de inovações transformadoras, em alinhamento com os objetivos da Nova Agenda Europeia de Inovação.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, referiu o que esta distinção “é fruto de um trabalho conjunto” entre a autarquia, a comunidade académica, as empresas e o setor público.

“Estamos empenhados em construir uma cidade que aposta em soluções inovadoras, que valorizam o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável. Este prémio é o reflexo da visão de Braga como uma cidade inclusiva e orientada para o futuro”, afirmou.

Para Ricardo Rio, este é o “reconhecimento internacional do compromisso que Braga tem com a inovação e com o desenvolvimento sustentável”.

“Este prémio coloca Braga no mapa europeu como um centro de inovação, ao serviço da comunidade, reforçando a nossa atratividade para a captação de investimento, de talento e novas parcerias internacionais”, acrescentou.

Braga junta-se agora ao grupo de cidades europeias de referência em inovação, sendo convidada a integrar o grupo de trabalho do Fórum do Conselho Europeu de Inovação, composto por antigos finalistas dos iCapital Awards.

Esta rede de cidades permite uma colaboração contínua para partilhar boas práticas e desenvolver novas soluções que respondam aos desafios urbanos do presente e do futuro.

Os Prémios Capital Europeia de Inovação (iCapital Awards) celebram cidades europeias que se destacam pela criação de ecossistemas de inovação inclusivos, capazes de conectar o público, a academia, o setor empresarial e o setor público.

Na categoria “Capital Europeia da Inovação”, a cidade vencedora foi Turim.