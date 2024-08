Conhecida como "lua azul", a super-lua que vai ser visível esta noite no mundo inteiro já deu o ar de sua graça em alguns lugares do planeta, mas era tudo... Menos azul.

Na localidade de Vigo, em Espanha, a lua que pintava o céu escuro tinha um tom laranja quase avermelhado. Já na ponta mais asiática do globo, no Camboja, a lua avistava-se branca e brilhante. Mais abaixo, na Indonésia, um amarelo quente era a cor predominante da lua.

Estas cores são a prova do que, há algum tempo, alertam os especialistas sobre a definição do fenómeno não se relacionar, efetivamente, com a cor da lua.

A partir das 19h26 de hoje em Portugal, e como o SAPO24 já noticiou esta manhã, o pôr do sol vai ser substituído por uma super-lua. Tal acontece porque é atingido o ponto mais próxima da lua e da Terra durante um mês, o que faz com que a lua orbite quase 22 mil km mais perto do nosso planeta - o chamado perigeu.

Para ser observado, o fenómeno não requer nenhum local específico. Apenas é preciso que o céu não esteja nublado.

Durante a noite, a lua vai subir mais alto até pouco antes do nascer do sol e brilhará mais 30% dos que as luas cheias comuns.