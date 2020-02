A notícia foi avançada inicialmente pelo Folha de São Paulo. Segundo o jornal, que cita um comunicado do Hospital Israelita Albert Einstein, o paciente foi atendido nesta segunda-feira, tendo a Vigilância Epidemiológica estadual sido notificada no dia seguinte. "O paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório que será mantido durante os próximos 14 dias", indicou o hospital.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, trata-se de um homem de 61 anos, residente em São Paulo e que viajou para Itália (na região da Lombardia) em trabalho, sozinho, entre 9 a 21 de fevereiro. Na terça-feira, dia 25, o Ministério já tinha dado conta de que existiam quatro casos suspeitos de infeção no país — todos no estado de São Paulo.

Todos os casos em investigação são relativos a viajantes que regressaram de países pertencentes à lista de vigilância do Ministério da Saúde brasileiro, que inclui a Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietname, Singapura, Tailândia, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes.

As autoridades brasileiras dão conta de que o homem se encontra estável, com sinais brandos da doença, e ficará em isolamento familiar.