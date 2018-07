Cerca de 3.700 soldados do Exército brasileiro, com o apoio da polícia, desencadearam hoje uma operação contra o crime em várias favelas na zona norte e sul da cidade do Rio de Janeiro, informaram fontes militares.

A ação faz parte de uma intervenção militar promulgada em fevereiro passado pelo Presidente do Brasil, Michel Temer, que entregou ao Exército o controlo da área de segurança pública do Rio de Janeiro para conter uma onda de violência afeta a cidade mais emblemática do país. A operação desta quarta-feira ocorre no complexo Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, e comunidades de Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul da ‘capital carioca’, informou o Comando Militar em uma declaração. As favelas na zona sul localizam-se perto de bairros turísticos como Copacabana, Ipanema e Leblon, entre outros, destacou o Exército. Os soldados estabeleceram um cerco nas comunidades, removeram barricadas ilegais e fizeram verificações em pessoas e veículos em busca de suspeitos com antecedentes criminais. Também participam da ação 200 policiais militares e 90 outros agentes da Polícia Civil que estão atuando no bloqueio de estradas e cumprindo dos mandados judiciais apoiados por veículos blindados e aeronaves das forças de segurança. Nas últimas semanas, as autoridades brasileiras intensificaram as operações das Forças Armadas e da polícia no Rio de Janeiro, embora o saldo final destas ações, em muitas ocasiões, seja pequeno. A intervenção militar não travou os episódios violentos no Rio de Janeiro nos últimos meses, incluindo a morte a tiros em março passado da vereadora Marielle Franco. Os disparos com armas de fogo também aumentaram em 36% nos primeiros quatro meses de intervenção, que previsivelmente terminará em 31 de dezembro deste ano. Até agora, neste ano, mais de 60 policiais morreram violentamente em todo o estado do Rio de Janeiro, que sofre uma onda de violência que só no ano passado custou a vida de 6.731 pessoas.