"A ocorrência iniciou-se com seis reféns", disse aos jornalistas o porta-voz da Polícia Militar Mauro Fliess, junto à barreira de segurança montada fora do bar, que estava prestes a fechar quando ocorreu o incidente.

Segundo o G1, a ocorrência teve início às 15:oo horas (locais, 19:00 horas em Lisboa), tendo os bombeiros sido chamados devido a uma "agressão por arma branca". Quando se constatou de que se tratava de um sequestro, a Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram chamados ao local.

Pelas 18:00 horas (locais, 2o:00 horas em Lisboa), o sequestrador ainda mantinha três reféns, tendo as autoridades conseguido negociar a libertação de outros três.

O homem, cuja identidade e motivação ainda não foram esclarecidas, "está na posse de uma faca de tamanho razoável, havendo a possibilidade também de ter uma arma de fogo", acrescentou Fliess, sem dar detalhes sobre a identidade ou a idade das pessoas retidas. O homem também poderá estar na posse de uma garrafa com gasolina, avança o website noticioso da emissora Globo.

O estabelecimento chama-se Bar da Preta e fica na Rua do Rezende, no bairro da Lapa, situado no centro do Rio de Janeiro. Esta zona concentra um grande número de bares e casas noturnas, frequentados por turistas.