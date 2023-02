O Governo brasileiro aceitou o convite da Colômbia para integrar a Mesa de Diálogo pela Paz com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), na qualidade de promotor do processo de pacificação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (Itamaraty) considerou que este processo é "fundamental para a consolidação da paz na Colômbia e de grande importância, consequentemente, para a região e para o mundo", segundo um comunicado no qual deu a conhecer a decisão. A chamada Mesa de Diálogo entre o Governo colombiano e o ELN já tem como moderadores Cuba, Noruega e Venezuela, e foi convocada em novembro passado, um marco nas iniciativas de pacificação do país propostas pelo Presidente Gustavo Petro. O Itamaraty lembrou que o Brasil já tinha participado, também na qualidade de país garante da promoção da paz, de outro esforço semelhante para alcançar a pacificação do conflito com o ELN, que terminou sem sucesso em 2019, e expressou agora a sua "satisfação" por poder, mais uma vez, contribuir para a pacificação da Colômbia e da região sul-americana.