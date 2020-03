“Além do general Heleno [ministro do Gabinete de Segurança Institucional] que teve contacto com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento [Albuquerque]. Obviamente, o nosso cuidado tem que ser redobrado”, disse o chefe de Estado durante uma conferência de imprensa com vários ministros, utilizando máscaras no rosto.

Também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) anunciou hoje que tem Covid-19, após o segundo exame para detetar o novo coronavírus.

“Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA [hospital das Forças Armadas], acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz [Fundação Oswaldo Cruz]”, escreveu o general Augusto Heleno na plataforma Twitter.

O ministro do GSI acrescentou: “Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas”.