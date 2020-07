“Lamento pelos mais de 1,6 milhões de infetados e pelo facto de termos entre nós o pior gestor de crise do mundo. Desejo que todos se restabeleçam, inclusive Bolsonaro. Aos familiares dos que se foram a meio do descaso do Governo, os meus sinceros sentimentos”, escreveu na rede social Twitter o ex-candidato presidencial pelo Partido dos Trabalhadores Fernando Haddad, que disputou o sufrágio de 2018 contra Bolsonaro.

Já o governador do estado de São Paulo, João Doria, com quem Jair Bolsonaro se tem desentendido nos últimos meses em relação às políticas de isolamento social face à pandemia, desejou que o Chefe de Estado “sigas as orientações da medicina” para se recuperar.

“Desejo pronta recuperação ao Presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com covid-19. Que ele siga as orientações da medicina e, em breve, esteja restabelecido”, disse Doria no Twitter.

Também o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro, que deixou o Governo em abril, após acusar Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, indicou que “apenas cabe desejar a plena recuperação” do chefe de Estado.

Mais agressiva nas palavras usadas foi a deputada Joice Hasselmann, outrora uma forte alidada de Bolsonaro mas hoje uma das grandes críticas do seu Governo, que apelidou o chefe de Estado de “irresponsável” e apelou a que se mantenha isolado a partir de agora.