“Infelizmente ainda não virámos a página, mas, devido aos índices conquistados, podemos falar de um retorno tranquilo e gradual”, disse o prefeito Bruno Covas, numa conferência de imprensa virtual.

Segundo dados oficiais, São Paulo, a maior cidade sul-americana, com 12 milhões de habitantes, regista 54.900 casos confirmados de covid-19 e 3.600 mortes.

Em números absolutos, é a cidade mais afetada do Brasil, país que é o foco da doença na América Latina com 25.598 mortes e 411.821 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo ainda o segundo país do mundo com maior número de casos confirmados, depois dos Estados Unidos.

Segundo Covas, a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos nos hospitais municipais estavam acima de 92% na quarta-feira e, desde o início de maio, ainda não baixou dos 85%.