O estado de São Paulo continua a ser o foco da pandemia no Brasil, totalizando oficialmente 639.562 pessoas diagnosticadas e 25.571 vítimas mortais.

Apesar de o novo coronavírus ter sido registado oficialmente no país em 26 de fevereiro, surgiram agora informações de que o vírus poderá estar em circulação há mais tempo.

O secretário de Saúde do estado do Espírito Santo, Nésio Fernandes, disse hoje, em conferência de imprensa, que foram detetados anticorpos do novo coronavírus num morador que fez uma doação de sangue em 11 de fevereiro.

“Nós identificámos numa amostra biológica datada de 11 de fevereiro os anticorpos para a covid-19 de uma paciente que doou sangue (…), que não viajou para o exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomática nos últimos 14 dias anteriores à doação. Nós notificámos o Ministério da Saúde. Os dados da paciente serão preservados”, disse o secretário.

De acordo com o Nésio Fernandes, o facto de a paciente apresentar sintomas respiratórios um mês antes de ter efetuado a doação de sangue é sinónimo de que “a doença já circulava” antes do dia 26 de fevereiro, data oficial do primeiro caso no Brasil, registado em São Paulo.