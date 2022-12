De 01 de janeiro a 11 de outubro de 2022, as autoridades de saúde do país, um dos mais atingidos no mundo pela pandemia, registaram 314 mortes ligadas ao coronavírus nessa faixa etária.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em 13 de julho o uso de emergência da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac (Coronavac) para crianças de 3 anos a 4 anos.

Dois meses depois, em 16 de setembro, o Governo brasileiro autorizou a fórmula pediátrica da empresa americana Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos.

No entanto, a imunização contra a covid-19 desse grupo populacional avança em ritmo lento no Brasil, alertou a Fiocruz, um dos mais prestigiados centros de pesquisa médica da América Latina.

Segundo dados do Ministério da Saúde analisados até 28 de novembro, apenas sete de cada 100 crianças de 3 e 4 anos receberam as duas doses da vacina.

“Com as vacinas disponíveis, podemos considerar a covid-19 como uma doença imunoprevenível. Isso significa que essas mortes podem ser evitadas com uma política pública de vacinação em massa”, disse a coordenadora do Observatório de Saúde Infantil da Fiocruz, Patrícia Boccolini, num comunicado.

A vacinação infantil contra a covid-19 foi rodeada de forte polémica no Brasil devido à oposição do Presidente, Jair Bolsonaro, que sempre negou a gravidade do vírus, censurou medidas de distanciamento e questionou a confiabilidade de máscaras e vacinas.

Com cerca de 213 milhões de habitantes, o Brasil acumula 35.696.918 infeções e 691.178 mortes desde a eclosão do novo coronavírus no país há quase três anos, segundo dados oficiais.