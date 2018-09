O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) invalidou a candidatura de Lula após uma sessão de várias horas, que terminou na madrugada deste sábado, 1 de setembro. Os juízes do TSE adotaram a decisão por seis votos contra um, poucas horas antes do início do período oficial de campanha à presidência na rádio e na televisão, que pode ser decisiva para o resultado nas urnas.

O TSE proibiu atos de campanha por Lula, ordenou a retirada do seu nome das urnas eletrónicas e deu ao PT até 12 de setembro para definir um substituto.

Num primeiro momento a reação do PT foi de desafio.

"Face à violência cometida hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral contra os direitos de Lula e do povo que quer elegê-lo presidente da República, o Partido dos Trabalhadores afirma que continuará lutando por todos os meios para garantir sua candidatura nas eleições de 7 de outubro", afirma em comunicado o partido.

"Vamos apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula, previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Vamos defender Lula nas ruas, juntamente com o povo, porque ele é o candidato da esperança", completa.

Dentro do PT, todavia, há vozes preocupadas com o pouco tempo de campanha para as eleições, cuja primeira primeira volta acontece já a 7 de outubro.

Andréia Sadi, repórter da Globo que cobre os bastidores da política brasileira, escreve que militantes do PT discutem já qual o melhor momento para que Haddad seja apresentado como candidato oficial do partido. No mesmo sentido, o Folha de São Paulo escreve que os aliados de Haddad desejam esta substituição "o quanto antes", justificando pressa com o receio de que a pouca exposição de Haddad o prejudique nas urnas. E "choradeira à parte", há quem veja nesta clarificação rápida uma oportunidade para o PT afirmar o agora vice como candidato, evitando aquilo que sempre se mostrou inviável, uma campanha a partir de uma cela em Curitiba.

O Estadão [O Estado de São Paulo] dá conta que "os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram - a portas fechadas - na madrugada deste sábado (1) autorizar a veiculação do programa presidencial do PT no horário eleitoral, desde que não haja a aparição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva". Esta decisão não impede a aparição de Lula como apoiante de Haddad, mas apenas a sua apresentação como candidato oficial.