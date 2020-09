A decisão, publicada na noite de quinta-feira numa edição extra do Diário Oficial da União, permite a entrada de estrangeiros por todos os aeroportos brasileiros, o que ainda estava proibido até hoje em seis dos 27 estados do país.

Na portaria, assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pelo ministro da Justiça, André Mendonça, entre outras autoridades, fica estabelecido que os estrangeiros podem entrar no Brasil desde que obedeçam “aos devidos requisitos de imigração”.

Da mesma forma, turistas de outros países com estadias de curta duração, até 90 dias, devem apresentar ao transportador comprovativo de que possuem seguro de saúde válido no Brasil antes do embarque.

As restrições vigoravam no país sul-americano desde março, quando o acesso de estrangeiros foi temporariamente interrompido na tentativa das autoridades de controlar a disseminação do novo coronavírus.

O transporte de cargas, seja por via terrestre ou fluvial, também está permitido a partir desta sexta-feira.

Por outro lado, a portaria estendeu por mais 30 dias o veto à entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por via terrestre ou marítima, com exceção dos venezuelanos.

As medidas restritivas não se aplicam a brasileiros, imigrantes com residência permanente em território brasileiro, profissionais em missão ao serviço de organismos internacionais e funcionários estrangeiros credenciados junto ao executivo.

Da mesma forma, estão isentos os estrangeiros que sejam cônjuges, filhos, pais ou companheiros de cidadãos brasileiros ou que tenham recebido autorização de entrada excecional concedida pelo Governo brasileiro.

Qualquer pessoa que não obedeça às condições estabelecidas será responsabilizada nas esferas “civil, administrativa e criminal” e estará sujeita à “imediata repatriação ou deportação”, além da “desativação dos pedidos de refugiados”.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,6 milhões de casos e 139.808 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.