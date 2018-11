A Aliança lamentou a saída do Reino Unido da União Europeia, sublinhando a necessidade de se assegurar “a maior estabilidade e certeza” quanto aos direitos dos portugueses naquele país.

Num comunicado da Comissão Instaladora da Aliança, é referido que o partido deseja, sem prejuízo de se admitir que este processo vai prosseguir ao nível das instituições do Reino Unido, “que o futuro das relações bilaterais e multilaterais entre Portugal e o Reino Unido sejam aprofundadas e mutuamente benéficas”.

Lamentando a saída do Reino Unido do “espaço europeu de união política e económica”, a Aliança, fundada pelo antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, sublinha ainda a vontade de que se assegure “a maior estabilidade e certeza quanto aos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido”.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 validaram hoje, numa cimeira extraordinária em Bruxelas, o acordo de saída do Reino Unido da UE e a declaração política da relação futura entre as partes.