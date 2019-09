Contudo, Jeremy Corbyn, líder dos Trabalhistas, considerou esta opção uma manobra "dissimulada" para forçar uma saída sem acordo, avançando que o seu partido apenas iria a eleições depois do projeto de lei de novo adiamento ser aprovado. À posição de Corbyn juntaram-se o SNP e os Democratas Liberais.

Boris Johnson reagiu a esta posição depois da votação, lembrando que 48 horas antes, o líder dos Trabalhistas tinha pedido para se "parar o golpe" e deixar que as pessoas votassem, e que agora estava a dizer "parem as eleições e impeçam as pessoas de votar".

"Eu penso que este é o primeiro líder da oposição na história democrática do nosso país a recusar o convite para uma eleição. Apenas posso especular quais as suas razões para esta hesitação. A conclusão óbvia é que ele tem medo de não ganhar", concluiu o primeiro-ministro.

Os britânicos decidiram sair da UE com 52% dos votos no referendo realizado em 2016. Inicialmente previsto para ser concluído em março passado, o Brexit foi por duas vezes adiado devido à rejeição do Parlamento britânico ao Acordo de Saída negociado pela então primeira-ministra, Theresa May, que se demitiu a 24 de maio.

Boris Johnson foi o seu sucessor, chegando ao poder a 24 de julho, com a garantia de que ia tirar o país da UE em 31 de outubro - com ou sem acordo.