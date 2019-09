A votação na chamada "terceira leitura" contabilizou 327 votos a favor e 299 contra, uma margem de 28 votos, no parlamento britânico.

Antes na votação na especialidade, várias propostas de alteração foram rejeitadas, mas uma acabou por passar devido a um mal-entendido.

A proposta de alteração de 17 deputados do partido Trabalhista defende que seja considerado no futuro o acordo de saída negociado por Bruxelas e modificado para refletir as conversas com o ‘Labour' em abril e maio.

Esta versão acabou por não ser submetida ao parlamento devido à oposição dentro do Governo que resultou na demissão de Theresa May do cargo de primeira-ministra em junho.