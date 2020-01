“A minha prioridade vai ser [dar] atenção aos direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mas também, naturalmente, aos cidadãos do Reino Unido que vivem nos 27” Estados-membros da União Europeia, admitiu hoje João Vale de Almeida à margem da conferência “Desafios da Europa em Transição”, que se realizou de manhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

“O acordo de saída contém medidas que foram acordadas entre o Reino Unido e os Estados da UE, trata-se agora de aplicar no terreno essas medidas, de garantir aos cidadãos todos os direitos, de ajudar os cidadãos europeus no Reino Unido a preencher os requisitos que lhes permitam ficar”, explicou, lembrando que existem “muitos milhares, se não milhões, de cidadãos europeus no Reino Unido”.

As negociações sobre os direitos e a forma de os aplicar no terreno serão realizadas em conjunto com as embaixadas dos 27 Estados-membros, acrescentou.

Sublinhando que “a saída do Reino Unido é uma decisão dos britânicos” que tem de ser respeitada, o diplomata congratulou-se com o acordo já conseguido.

“Felizmente, chegámos a um acordo negociado”, o que permite que “a saída do Reino Unido aconteça esta semana em grande tranquilidade”, referiu