"Eu anda não acredito que o Reino Unido vá sair [da União Europeia]. Acreditem nisto. Perguntam-me porquê? É tão estranho ver um dos nossos querer sair da União Europeia, que eu ainda não acredito", afirmou Ana Abrunhosa.

A presidente da EUROACE e também da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) falava em Castelo Branco, onde decorreram hoje as comemorações do Dia da Europa e do 10.º aniversário desta eurorregião.

Esta responsável, que falava perante uma plateia de cerca de 200 jovens provenientes de seis escolas das três regiões que integram a EUROACE, alertou para o facto de que nada pode ser dado por garantido.

"Como a Europa é um trabalho de equipa, um trabalho em conjunto, um país não tem a mesma força que um conjunto de países. A Europa traz-nos direitos e grandes responsabilidades e a maior responsabilidade que temos é a de passar este orgulho de sermos cidadãos europeus", sublinhou.

Ana Abrunhosa abordou ainda a questão dos fundos comunitários para explicar aos jovens portugueses e espanhóis que eles significam que há solidariedade na Europa, em que as regiões mais ricas ajudam as menos desenvolvidas.

"Isso implica que os cidadãos dos países mais desenvolvidos contribuem com os seus impostos para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas. Isso é solidariedade. Esperemos que este valor, que é fundamental e que tantas vezes é colocado em questão, se reforce", disse.