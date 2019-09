“Tem havido o regresso de muitos portugueses que estavam no Reino Unido”, afirmou José Luís Carneiro, em Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, identificando este movimento como consequência do ‘Brexit’, a decisão dos britânicos de saída do país da União Europeia, aprovada no referendo realizado em 2016.

No seguimento da decisão do ‘Brexit’, verificou-se também, entre 2017 e 2018, “uma quebra na saída de cidadãos portugueses” e de outros países da UE para o Reino Unido, referiu.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas ressalvou, contudo, que “é sempre difícil contabilizar” com exatidão, já que os cidadãos “gozam da sua liberdade de circulação e não têm de informar” as autoridades sobre as decisões relacionadas com a sua mobilidade no espaço europeu.

Entretanto, a “Linha Brexit”, criada pelo Governo ao abrigo do plano de contingência dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, “já apoiou mais de 35 mil portugueses” que recorreram a essa ajuda consular, adiantou.