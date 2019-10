O Reino Unido deve deixar a UE em 31 de outubro, mas as tentativas de chegar a um acordo têm fracassado sucessivamente, sobretudo no que diz respeito ao mecanismo de salvaguarda de fronteiras entre a Irlanda do Norte (que pertence ao Reino Unido) e a Irlanda (que integra a comunidade europeia).

Hoje, o primeiro-ministro britânico – que tinha prometido encontrar uma solução para o problema do ‘Brexit’, para cumprir o calendário de saída – informou os seus ministros que, a duas semanas do final do prazo, ainda “há muito trabalho a fazer”, mas não excluindo a hipótese de um acordo, segundo um porta-voz do Governo.

“Ele (Boris Johnson) reiterou que se pode entrever um caminho para um acordo. Que ainda há muito trabalho para o conseguir e que devemos estar prontos para sair em 31 de outubro”, disse a mesma fonte.