“Não desejamos a repetição do ‘Brexit’ ou da alegria de alguns países com o ‘Brexit’ para com esta situação que enfraquece a Europa”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na capital grega, Atenas.

Intervindo numa sessão de trabalho sobre desafios modernos na UE, no âmbito do 15.º encontro informal dos Presidentes da República sem poderes executivos da UE (o chamado Grupo de Arraiolos), o chefe de Estado português aludiu à “fé europeia” para destacar a importância do projeto comunitário.

“Se quisermos lutar pela Europa, temos de acreditar na Europa e temos de mostrar na Europa e em todo o mundo que a Europa é um ‘player’ importante”, vincou.

Inicialmente previsto para 29 de março de 2019, o ‘Brexit’ está agora estipulado para 31 de outubro, mas os lados europeu e britânico ainda não chegaram a acordo quanto à saída, num tema que estará em foco na cimeira de líderes da UE que decorre na próxima semana, em Bruxelas.