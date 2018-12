Ministros e secretários de Estado, incluindo os responsáveis pelas pastas das Finanças e da Saúde, Philip Hammond e Matt Hancock, irão falar com a população em escolas e centros comunitários de várias zonas do país, para tentar que os eleitores pressionem os seus deputados a votarem a favor do pacto.

O acordo, que teve o aval dos restantes 27 Estados-membros da UE no mês passado, tem sido rejeitado por partidos da oposição e por deputados de conservadores eurocéticos, pelo que é provável que Theresa May perca a votação de terça-feira na Câmara dos Comuns.

Theresa May tem defendido que o acordo alcançado com Bruxelas para regular a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e definir a futura relação bilateral “é o melhor e o único possível”, como a UE também sustenta.

May deveria discutir no domingo o acordo do 'Brexit' num debate televisivo com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, mas tanto a BBC como a ITV cancelaram o programa.

A BBC retirou na quarta-feira a oferta de acolher o debate, depois de Corbyn ter rejeitado a proposta do canal público de alargar a discussão a outros partidos para refletir a diversidade de opiniões entre a população e os deputados.

O canal privado ITV, que inicialmente aceitara um debate a dois, acabou por se retirar na quinta-feira, sem dar explicações.